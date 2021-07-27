Bir kıvılcım ağılı kül etti

Güngör Ağıllar Bölgesinde kaynak makinesinden atılan kıvılcımlar yangına neden oldu. 800 adet rulo balya, van araç ve fork lift kül oldu

Güngör Ağıllar Bölgesinde bugün öğleden sonra çıkan yangın korkulu saatler yaşattı.

Saat 16:15 sıralarında, Redif Nurel'e ait ağılda kaynak işi yapan 45 yaşındaki isminin baş harfleri Ş.K. kaynak yaptığı sırada makineden atılan kıvılcımlar sonucu yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye ile Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesine ait su tankerleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu Redif Nurel'e ait 800 adet rulo balya, bir adet van araç ve fork lift yanarak zarar gördü.

Yangında hafif şekilde kolundan yaralanan Ş.K. Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu tedavisinin ardından taburcu oldu.



