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Bir kişiyi kör etti, 8 yıl hapse gitti

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Darp ettiği şahsın bir gözünü kör eden Muhammed Tapınç, 8 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldı

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Bir kişiyi kör etti, 8 yıl hapse gitti
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Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralama” ve “Vahim Zarar” suçlarından yargılanan Muhammed Tapınç’ın aleyhindeki karar açıklandı.
Kararı açıklayan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, ağır yaralama suçunun ve müştekinin gözünü kaybetmesinin ciddiyetine değindi.
Aksun, müştekinin 15 bin dolar karşılığında sanığı affetmesine karşın, müştekinin duyu organını kaybetmesinin vahim bir sonuç olduğunun altını çizdi.
Aksun, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında, sanığı mahkûm olduğu davalardan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.
Muhammed Tapınç, 15 Ağustos 2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan apartmana eşya taşıma kapsamında aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğratmıştı.
 
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