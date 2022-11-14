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Bir haftada 73 kazada 1 kişi öldü 22 kişi yaralandı

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KKTC’de bir haftada meydana gelen 73 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı

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Bir haftada 73 kazada 1 kişi öldü 22 kişi yaralandı



Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bir haftada ülke genelinde polis tarafından yapılan kontrollerde 9 bin 399 araç sürücüsü kontrol edilerek, bin 82 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

7-13 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazlarının 24’ü süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 12’si de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam 2,681,000 TL'lik hasar saptanan kazaların 32'si Lefkoşa, 17'si Gazimağusa, 21'i Girne, 2'si  Güzelyurt ve 1'i İskele'de meydana geldi.

Öte yandan 7-13 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise suçların dağılımı şöyle;


“Sürat ( 251 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 191 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 30 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 183 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 40 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 81 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 57 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 45 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 4 ) ve 155 diğer trafik suçları.”
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