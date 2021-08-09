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Bir haftada 65 trafik kazası

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Bir haftada 65 trafik kazası

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 65 trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 - 8 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenlerden meydana geldi.

18’i Lefkoşa, 17’si Gazimağusa, 20’si Girne, 1’i Güzelyurt’ta ve 9’u İskele’de gerçekleşen trafik kazalarında toplam 956 bin 150 TL’lik hasar oldu.

Polis tarafından ülke genelinde aynı tarihler arasında yapılan trafik kontrollerinde toplam 6 bin 374 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 899 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (201), Tehlikeli Sürüş (11), Dikkatsiz Sürüş (30), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (76), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (17), Alkollü Araç Kullanmak (29), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (142), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (122), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (24), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (30), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (11), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (2), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (3), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (1) ve 197 diğer.”

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