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Bir haftada 63 trafik kazası... 20 yaralı

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KKTC'de son bir haftada toplam 63 trafik kazası meydana geldi, 20 kişi yaralandı

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Bir haftada 63 trafik kazası... 20 yaralı
 
Polis basın bültenine göre, 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak sıralandı. Kazalarda toplam 1 milyon 624 bin 500 TL hasar meydana geldi.
Aynı süre içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu toplam 10 bin 732 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 817 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı ise şöyle:
“Sürat (129) , Tehlikeli Sürüş (8), Dikkatsiz Sürüş (22), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (98), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (10), Alkollü Araç Kullanmak (27), Seyir Halindeyken Cep Telofonu ile Konuşmak (118), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (77), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (91), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak (30), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (42), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (2), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (14) ve 144 diğer trafik suçları…”
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