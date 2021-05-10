banner583
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
10 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
74 0
 
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
30 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
7 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
11 0
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
20 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
25 0
banner661
banner570

Bir haftada 54 kaza, 20 yaralı, 1 ölüm

banner476

KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 54 trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı.

Bir haftada 54 kaza, 20 yaralı, 1 ölüm
 
 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 54 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan; biri ölümle, 16’sı yaralanmayla ve 37’si ise sadece hasarla sonuçlandı. 
Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda 20 kişi yaralandı. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (5)  yer aldı. 
Kazalarda toplam hasar miktarı 897 bin 200 TL olarak tespit edilirken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: 
“Lefkoşa 19, Gazimağusa 11, Girne 18, Güzelyurt 5, İskele 1”

TRAFİK KONTROLLERİ 
Polis tarafından 3-9 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5bin 201 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 733 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat ( 205 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 24 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 52 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 8 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 146 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 74 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 10 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 20 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 155 diğer trafik suçları”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.