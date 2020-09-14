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Bir haftada 40 trafik kazası meydana geldi

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Polis, bir haftada 40 adet trafik kazasının meydana geldiğini kaydetti

Bir haftada 40 trafik kazası meydana geldi

 

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 7-13 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 40 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kazalardan 11’inin yaralanma 29’unun da hasarla sonuçlandığı, yaralanma ile neticelenen kazalarda ise 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.             

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 10’u süratli araç kullanmak, 13’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 7’si kavşakta durmamak, 4’ü yakın takip ve 6’sı  diğer etkenlerden olduğu belirtildi.

Kazalarda toplam hasar miktarının 540 Bin 700 olduğu ifade edildi.

Kazaların dağılımı şöyle: 

“Lefkoşa: 16; Gazimağusa:11, Girne    :6, Güzelyurt:    6; İskele:1.”                                                        
Öteyandan, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5852 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 555 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği kaydedildi.

Suçların dağılımı şöyle: 
    
“Sürat 113, Tehlikeli Sürüş 14 , Dikkatsiz Sürüş 22, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 38, S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak 14, Alkollü Araç Kullanmak 9, Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak 173, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 24, Trafik Işıklarına Uymamak 5, Muayenesiz Araç Kullanmak 14, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 24, "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak 2, "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 4 , Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak 2, Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak 5 ve 92 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”

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