Bir haftada 26 yangının 9 tanesi sigara izmaritinden

İtfaiye Müdürlüğü, 2-8 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de toplam 26 tane yangın meydana geldiğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınlar sonucunda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, belirtilen tarihler arasında meydana gelen yangınların muhtemel sebeplerinin, “Yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, sirayet ve diğer yangınlar” olduğu ifade edildi.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 242 bin 120 TL olduğu kaydedilen açıklamada, yangınların bölgelere göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre Lefkoşa’da 9, Gazimağusa’da 4, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 6, İskele’de 2 yangın meydana geldi.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA 9 GAZİMAĞUSA 4 GİRNE 5 GÜZELYURT 6 İSKELE 2 TOPLAM 26 HASAR MİKARI 242.120 TL

02.08.2021– 08.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Sigara İzmariti 9 Kısa Devre 6 Elektrik Telleri 1 İhmal ve Dikkatsizlik 1 Temizlik Maksatlı 1 Yanıcı Madde 1 Sirayet 2 Kırık Cam Parçaları 1 Tespit Edilemeyen 4 TOPLAM 26