banner583
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
148 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
25 0
 
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
158 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
52 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
35 0
banner661

Bir genç yoğun bakımda

banner476

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı

banner666
Bir genç yoğun bakımda

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Karslı ağır yaralandı.
Kaza Lefkoşa-Girne Anayolu’nda saat 00.45 sıralarında, 14-15. kilometreleri arasında meydana geldi.
27 yaşındaki Mehmet Karslı, yönetimindeki NP 619 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisi ile ileri savrulan araç, yolun soluna geçip yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Burç Özer, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra Burç Özer taburcu edilirken, Mehmet Karslı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.