Bir genç yoğun bakımda

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı



Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Karslı ağır yaralandı.

Kaza Lefkoşa-Girne Anayolu’nda saat 00.45 sıralarında, 14-15. kilometreleri arasında meydana geldi.

27 yaşındaki Mehmet Karslı, yönetimindeki NP 619 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisi ile ileri savrulan araç, yolun soluna geçip yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Burç Özer, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra Burç Özer taburcu edilirken, Mehmet Karslı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

