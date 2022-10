Bir genç fidanımız da yüreğimizi yaktı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’ndaki trafik kazasında 21 yaşındaki Can Ay hayatını kaybetti

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Can Ay hayatını kaybetti; aynı yaştaki Alihan Akcan ise ağır yaralandı.Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ölümle neticelenen trafik kazası saat 23.10’da oldu.Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda sürücü 21 yaşındaki Can Ay PJ938 plakalı salon araçla, batıya doğru seyrederken Sanayi Bölgesi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp kontrolsüzce yoluna devam ederek çember üzerinden geçip yolun solundan çıkarak beton sete çarptı.Ağır yaralanan sürücü Can Ay ile araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Alihan Akcan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Can Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Alihan Akcan’ın tedavisi sürüyor.