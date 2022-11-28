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Bir gecede 18 araç trafikten men edildi

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Bir gecede 18 araç trafikten men edildi
 
Polis tarafından önceki gün ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi.
Trafik kazalarının oluşumunda önemli etkenlerden olan süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmanın önüne geçebilmek adına dün ülke genelinde trafik denetimlerine devam edildi.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 1379 araç kontrol edilirken, 130’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 13’ü de alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç ise trafikten men edildi.
 
 
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