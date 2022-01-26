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Bir evde 10’un üzerinde eski eser ele geçirildi

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Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulundu

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Bir evde 10’un üzerinde eski eser ele geçirildi

Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada 10’un üzerinde eski eser ele geçirildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün 64 yaşındaki erkek M.E’nin ikametgâhında yapılan aramada, tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulundu. 
Bahse konu şahıs tutuklandı,  soruşturma devam ediyor.
İTHALİ YASAK POMPALI TÜFEK
Bostancı’da M.Ç.’nin (E-22) ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda ithali yasak bir adet pompalı av tüfeği bulunarak emare alındı. 
M.Ç. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
BAHŞİŞ KUTUSU HIRSIZLIĞI
Çatalköy’de faaliyet gösteren bir restoranda, müşteriler tarafından verilen bahşişlerin muhafaza edildiği kutudaki toplam 250 TL’lik paranın çalınmasıyla ilgili M.A.(E-27) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
THACKRAH’IN ÖLÜM SEBEBİ PIHTI ATMASI
Lapta’da ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Terence John Thackrah’ın (E-70) ölüm sebebinin “pıhtı atması” (pulmoner emboli) olduğu açıklandı.
Thackrah’ın ölüm nedeni otopsiyle belirlendi.
 
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