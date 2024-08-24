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"Bir daha asla böyle bir şey yapamayacağım”

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Metehan kapısından ülkeye giriş yaparken üzerinde 8 gram Metamfetamine ve yarım gram Hint keneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Aygün Korkmaz, mahkemede "Özür dilerim bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım” dedi

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"Bir daha asla böyle bir şey yapamayacağım”
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Lefkoşa Metehan Kara Giriş kapısından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Aygün Korkmaz teminat talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan Kara giriş kapısında Güney Kıbrıs’tan giriş yapan zanlı Aygün Korkmaz’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun sağ ön cebi içerisinde yaklaşık 8 gram 845 miligram ağırlığında Metamfetamine ve yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için Metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise "Özür dilerim bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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