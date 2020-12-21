Bir çizik için trafik alt üst oldu

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Kıbrıs Gazetesi ışıklarında öğle saatlerinde yaşanan küçük bir kaza nedeniyle trafik adeta alt üst oldu.

Kazayla ilgili fotoğraf gönderen bazı sürücülerimiz, öğle saatlerinde yaşanan küçük kaza kazada her iki araçta da önemli bir sorun olmadığını gözlemlediklerini dile getirerek "Bu kazayla ilgili olarak olay yerine polis çağırıp rapor edilmesine bile gerekmiyordu" dediler.

Beş dakikada geçtikleri bu trafik ışıklarından 30 dakikada geçebildiklerini ifade eden sürücülerimiz "Bir çizik için tafik alt üst oldu. Bu gibi küçük kazalar polise gerek duyulmadan halledilmeli" diyerek sitem ettiler.