Bir bu eksikti!

Gönyeli’deki festivalde üç yaşındaki kız çocuğunu krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak kaçıran Filistinli öğrenci, festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu yakalandı



Gönyeli’de, 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak festival alanı dışına çıkaran kişi tutuklandı.

Önceki akşam 20:30-21:00 saatleri arasında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, 24 yaşındaki Ahmed Abudagga, alanda bulunan üç yaşındaki bir kız çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardı

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Tutuklanan zanlı Ahmed Abudagga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahan Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli-Lefkoşa’da, Belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, Lefkoşa' da sakin isminin baş harfleri D.D’nin kızı olan E.D’ye krep alacağı gerekçesi ile kandırıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarıp yasal vasisinden kaçırdığı esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. ,

Polis çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

