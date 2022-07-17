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Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Girne-Lefkoşa anayolunda öğle saatlerinde sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 17.07.2022 tarihinde, saat 11:50 sıralarında, Girne Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Aziz GURBANOV (E-25) yönetimindeki KU 257 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu araç sürücüsü Aziz GURBANOV hafif şekilde yaralandı.

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