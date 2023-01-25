Binlerce SIM kart kaydına sanal bet soruşturması

Bir cep telefonu operatörü bayisinde çalışan Müslüm Kartal’ın birçok kişi adına 2000 adet sim kartı kayıt ederek, Suat Yıldırımlar’a komisyon karşılığında sattığı ve Yıldırımlar’ın sim kartları yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu sms atma modemi vasıtasıyla gönderdiği ortaya çıktı

Polis, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan gelen bilgiyi değerlendirdi, “Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamasıyla 3 kişiyi tutukladı.

Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında bir cep telefonu operatörü bayisinde çalışan Müslüm Kartal’ın birçok kişi adına yaklaşık 2000 adet sim kartı kayıt ederek, Suat Yıldırımlar isimli zanlıya komisyon karşılığında sattığı polis tarafından tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten polis, Suat Yıldırımlar’ın sim kartları yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu sms atma modemi vasıtasıyla gönderdiğini ve Şans Oyunları Yasası ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirledi.

Bir galeride de arama yapan polis, yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 1 adet post cihazı, 1 adet şifreli çelik kasa tespit etti.

Ayrıca zanlı Suat Yıldırımlar’ın aracında gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan 1 adet toplu SMS atabilen 8 portlu SMS gönderme usb modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen “ Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kübra Sari Ulu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı 1 Müslüm Kartal, zanlı 2 Sinan Yıldırımlar ve zanlı 3 Suat Yıldırımlar’ın Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen “ Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından methalder olduklarını belirtti. Polis, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide; Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2000 adet sim kartının kayıt edilip, bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, 23 ocak 2023 tarihinde mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde bahse konu cep telefonu operatörü bayisinde çalışmakta olan zanlı 1 Müslüm Kartal’ın sim kartları birçok kişinin adına kayıt yaptırıp zanlı 2 Sinan Yıldırımlar’a komisyon karşılığı sattığı, zanlı 2 Sinan Yıldırımlar ve zanlı 3 Suat Yıldırımlar’ın ise konu sim kartları BırıncıBetnet.com Lensbahıslınk.com, fıxcasıno.com, malpasbahis, Limakbahis ve Redbahıs.com isimli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu sms atma modemi vasıtasıyla göndererek Şans Oyunları Yasası ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlı 1 aleyhine Mağusa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı 1’den mesele ile ilgili olarak gönüllü ifadesi temin edildiğini belirtti. Polis, zanlı 1’den temin edilen gönüllü ifadesinde; yaklaşık 5000 adet sim kartı komisyon karşılığında isimlerini tahkikatım gereği zikredemeyeceğim birçok kişiye sattığını söylediğini anlattı. Polis, zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadesine atfen yaptığımız araştırmalarda bahse konu sim kartları zanlı 2’ye sattığını beyan ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlı 3’ün huzurunda Yılmaz oto galeride, yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 1 adet post cihazı, 1 adet şifreli çelik kasa, Zanlı 3 ün kullanımında bulunan SR 406 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan 1 adet toplu sms atabilen 8 portlu sms gönderme usb modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan 5 kişinin daha arandığını belirterek, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara, emarelere ve tanıklara müdahale etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan bu aşamada zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

