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Bıçaklamaya 5 buçuk yıl hapis

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Haspolat’ta geçtiğimiz yıl hem kardeşini hem de yengesini bıçaklayan Bekir Fakı, 5 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi

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Bıçaklamaya 5 buçuk yıl hapis
 
 
Haspolat’ta meydana gelen olayda hem kardeşini hem de yengesini bıçaklayan zanlı Bekir Fakı’nın aleyhindeki karar dün açıklandı.
Bekir Fakı’ya 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Fakı, 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 raddelerinde, Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde kardeşinin kızına kızdığı gerekçesiyle kardeşi Cuma Fakı ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu elinde tutmakta olduğu siyah kaplı toplam uzunluğu 26 cm, ağız uzunluğu 15 cm olan bıçağı komşusu olan kardeşinin sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğunu ve sağ eline saplayarak Cuma Fakı’yı ağır şekilde yaralamıştı. Sanık ayrıca olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Özgün Fakı'nın da sol göğsünün alt kısmına saplayarak ağır yaralamıştı.
 
 
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