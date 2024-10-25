Bıçakla eski sevgilisinin evine girdi

Lefkoşa’da eski sevgilisinin evine bıçakla giren Kadir Güven cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Bıçak Taşımak ve Mülke Tecavüz" suçlarından tutuklanan 38 yaşındaki Kadir Güven dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Ekim 2024 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, 34 yaşındaki eski sevgilisinin kalmakta olduğu Ceylan Sokaktaki ikametgahına tespit edilmeyen bir yerden izinsiz girerek zanlının şahsın mülküne tecavüz ettikten sonra, yine aynı gün, saat 05:00 raddelerinde, yine tespit edilemeyen bir yerden tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 30 cm toplam 43 cm uzunluktaki bıçak kadının ikametgahına girmek suretiyle mülke tecavüz ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 19 Ekim’de yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklama emri temin edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün olay yerinin ziyaret edildiğini, şikayetinin evinin karşısındaki boş arazi de bıçak bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 23 Ekim’de Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, aleyhine aynı müştekiye "Mülke Tecavüz" suçundan , "Şiddet Kullanma Tehdidi" suçundan ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na Aykırı Hareket suçundan dosyalar tanzim edildiğini ve bu suçlardan teminata bağlandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise eşini kaybettiğini, 4 çocuğu olduğunu, bir daha suç işlemeyeceğini, köyüne döneceğini bir daha mahkemelik olmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.