banner913
banner932
Helin Reessur’un katili Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi
Helin Reessur’un katili Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi
17 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
16 0
 
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
17 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
19 0
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
35 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
305 0
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
47 0
banner1032

Bıçakla eski sevgilisinin evine girdi

banner1020

Lefkoşa’da eski sevgilisinin evine bıçakla giren Kadir Güven cezaevine gönderildi

banner1045
Bıçakla eski sevgilisinin evine girdi
banner971

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Bıçak Taşımak ve Mülke Tecavüz" suçlarından tutuklanan 38 yaşındaki Kadir Güven dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Ekim 2024 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, 34 yaşındaki eski sevgilisinin kalmakta olduğu Ceylan Sokaktaki ikametgahına tespit edilmeyen bir yerden izinsiz girerek zanlının şahsın mülküne tecavüz ettikten sonra, yine aynı gün, saat 05:00 raddelerinde, yine tespit edilemeyen bir yerden tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 30 cm toplam 43 cm uzunluktaki bıçak kadının ikametgahına girmek suretiyle mülke tecavüz ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 19 Ekim’de yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklama emri temin edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün olay yerinin ziyaret edildiğini, şikayetinin evinin karşısındaki boş arazi de bıçak bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 23 Ekim’de Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, aleyhine aynı müştekiye "Mülke Tecavüz" suçundan , "Şiddet Kullanma Tehdidi" suçundan ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na Aykırı Hareket suçundan dosyalar tanzim edildiğini ve bu suçlardan teminata bağlandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise eşini kaybettiğini, 4 çocuğu olduğunu, bir daha suç işlemeyeceğini, köyüne döneceğini bir daha mahkemelik olmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.