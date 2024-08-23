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Beyarmudu’nda ithali yasak cross tipi motosiklet bulundu, bir kişi tutuklandı

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Beyarmudu’nda ithali yasak cross tipi motosiklet bulundu, bir kişi tutuklandı
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Beyarmudu’nda dün evinde yapılan aramada, ithali yasak olduğu halde Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği belirlenen cross tipi bir motosiklet tespit edilen H.O.T. (E-20) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, polis ekibinin aramasında bulunan motosiklet emare olarak alınırken olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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