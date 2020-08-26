Beyarmudu’nda 310 kilo kaçak et

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 06.30 sıralarında Beyarmudu'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu E.K.’nin (E-66) kullanımındaki araçta, GKRY bölgesinden alınarak gümrüğe beyan edilmemiş sağlıksız koşullarda taşınan 260 kg dana ve 50 kg kuzu eti olmak üzere toplam 310 kg et bulunarak emare olarak alındı.
Beyarmudu’nda bugün sabah Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e sağlıksız koşullarda ve gümrüğe beyan edilmeden geçirilmek istenen 310 kilo et bulundu. Mesele ile ilgili 1 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 06.30 sıralarında Beyarmudu'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu E.K.’nin (E-66) kullanımındaki araçta, GKRY bölgesinden alınarak gümrüğe beyan edilmemiş sağlıksız koşullarda taşınan 260 kg dana ve 50 kg kuzu eti olmak üzere toplam 310 kg et bulunarak emare olarak alındı.