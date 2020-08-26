Beyarmudu’nda 310 kilo kaçak et

Beyarmudu’nda bugün sabah Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e sağlıksız koşullarda ve gümrüğe beyan edilmeden geçirilmek istenen 310 kilo et bulundu. Mesele ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 06.30 sıralarında Beyarmudu'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu E.K.’nin (E-66) kullanımındaki araçta, GKRY bölgesinden alınarak gümrüğe beyan edilmemiş sağlıksız koşullarda taşınan 260 kg dana ve 50 kg kuzu eti olmak üzere toplam 310 kg et bulunarak emare olarak alındı.



