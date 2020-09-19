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Beyarmuda bölgesinde üç farklı yerde yangın

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Beyarmuda bölgesinde üç farklı yerde yangın
İncirli - Köprü ve Beyarmudu köyleri arasındaki arazilerde üç ayrı noktada meydana gelen yangınların 2'si kontrol altına alınırken, biri henüz söndürülemedi.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, İncirli - Köprü ve Beyarmudu köyleri arasındaki arazilerde üç ayrı noktada yangın meydana geldi.

Köprü - İncirli köyleri arasında meydana gelen yangın sonucu 15 dönüm anız yanarken, İncirli köyünün güney batı kısmındaki yaklaşık 200 dönümlük kıraç arazide başlayan yangın sonucu ise makilik alan ve anızlar yandı. Bu iki noktadaki yangın itfaye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batı kısmındaki arazide başlayan yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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