Beton bariyerlere çarpan araç alev aldı

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa'ya doğru aracıyla ilerlemekte olan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında beton bariyerlere çarpması sonrasında meydana gelen kaza sonucu alev alan araç tamamen yandı.Polisin kazayla ilgili verdiği bilgiye göre, bugün saat 15:50 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 41 yaşındaki Hüseyin Biricik, yönetimindeki KD 328 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpmasıyla yaşandı. Çarpmaya müteakip alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Hüseyin Uçar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.