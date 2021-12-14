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Beşparmaklarda feci ölüm

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İki turistin Beşparmak Dağları'ndaki yürüyüşü facia ile sonuçlandı. Yürüyüş yapan iki İngiliz turistten biri 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

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Beşparmaklarda feci ölüm
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Beşparmak dağlarının kuzey alt kısmında dağ yürüyüşü yapan iki kişiden biri 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Olay dün 12.30 sıralarında oldu.


Arkadaşı James Swanson ile dağ yürüyüşü yapan 41 yaşındaki Steven Hare, dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.
Hare’nin 41 yaşında bir İngiliz vatandaşı olduğu ve adada turist olarak bulunduğu açıklandı.
 
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