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Beş metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

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Beş metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
Gazimağusa Sanayi Bölgesinde sabah saatlerinde bir karton fabrikasının damında çalışan bir kişi eski çinkonun çökmesi sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır ytaralanması sonrasında hastanede yapılan tüm tmüdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa Sanayi Bölgesinde, Gazimağusa'da sakin 39 yaşındaki Mehmet Sait OLĞAÇ, karton fabrikasının damında bulunan eski çinkoları değiştirdiği sırada, çürük polyester çinkoya basması sonucu 4.75 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.
Mehmet Sait OLĞAÇ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde saat 15:45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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