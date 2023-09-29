Beş metre yükseklikten düşen inşaat işçisi yaralandı

Kaleburnu köyünde dün bir inşaatta 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen 40 yaşındaki Avni Özfuttu yaralandı.

Polis bültenine göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Avni Özfuttu, inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Özfuttu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisi'nde müşahede altına alındı.

