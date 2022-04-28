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Beş kişi yaralandı

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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki araç çarpıştı, beş kişi yaralandı

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Beş kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Saat 10.20’de, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Dörtyol kavşağında meydana geldi.
64 yaşındaki Cuma Yoran yönetimindeki UB 517 plakalı araç Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, İnönü kavşağında geldiğinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa, İnönü kavşağına dönüşe geçtiği sırada, o sırada Lefkoşa’ya seyreden 23 yaşındaki Doğukan Ekşili yönetimindeki PR 004 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı,
Kaza sonucu yaralanan UB 517 plakalı araç sürücüsü Cuma Yoran kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
PR 004 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki İlhan Kapçık, 22 yaşındaki Reşat Parlak, 21 yaşındaki Zeynep Eylül Öztok ve 21 yaşındaki Sultan Akkoç ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
 
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