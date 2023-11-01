Beş buçuk aylık bebek kurtarılamadı

Lefkoşa’da ‘Altın Elma’ isimli kreşte 8 Mayıs tarihinde, süt içirilmesinin ardından solunumu duran ve yoğun bakıma kaldırılan beş buçuk aylık Ayla bebek, yaşam mücadelesini kaybetti

Ortaköy’de bir kreşte 26 Nisan 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu duranFidan Aydın ve Recep Aydın çiftinin bebeği, beş buçuk aylık Ayla Aydın dün hayatını kaybetti.Olay sonrasında yoğun bakıma kaldırılan beş buçuk aylık Ayla bebek daha sonra tedavi amaçlı Türkiye’ye gönderilmişti. beş buçuk aylık Ayla Aydın, yaşam mücadelesini dün kaybetti.Bebeğin cansız bedeni bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.Olayın yaşandığı süreçte, 5 aylık olan bebeğe sütü içiren bakıcı Brenda Ngange Emade isimli zanlı tutuklanmış ve Emade’nin kreşte ‘kaçak’ olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.Yaşanan olay nedeniyle polis yaptığı soruşturmada bakıcı Brenda Ngange Emade ve okulun sahibi Anıl Gilanlıoğlu ile diğer bakıcı Eylem Gülmentutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.Yargıç, zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 biner TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2’şer kefilin 250 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.Bebeğin ölümü sonrasında kreş sorumlularıyla ilgili suçun nevinin değişeceği bildirildi.