Benzin kaçağı, aracı kül ediyordu

Lefkoşa’da seyir halinde olan bir araçta benzin kaçağı nedeniyle meydana gelen yangın ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da Başbakanlık Işıkları olarak bilinen bölgede seyir halindeki kiralık araçta benzin kaçağı nedeniyle meydana gelen yangın ucuz atlatıldı.Dün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Aykut Mulazim yönetimindeki ZNB 827 plakalı araçta benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi.Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile elektrik aksamları, ön tampon ve makine kapağı yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.