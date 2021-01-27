banner583
banner590
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
13 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
20 0
 
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
23 0
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.6B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
118 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
22 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
32 0
banner529
banner570

Benzin kaçağı aracı kül ediyordu

banner476

Benzin kaçağı aracı kül ediyordu
banner601
Lefkoşa’da Başbakanlık Işıkları olarak bilinen bölgede seyir halindeki kiralık araçta benzin kaçağı nedeniyle meydana gelen yangın ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Aykut Mulazim yönetimindeki ZNB 827 plakalı araçta benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile elektrik aksamları, ön tampon ve makine kapağı yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.