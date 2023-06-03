Benzeri suçlardan sabıkaları var

Ülkeden ihraç edilen ancak Bakanlar Kurulu kararı ile affedilerek ihraç yasağı kaldırılan Mustafa Gargınsu, polise bıçak çekmesinin ardından, cezaevine gönderildi

14 Şubat 2019 tarihinde hakkında ‘ihraç emri’ verilen ve 29 Ağustos 2022 tarihinde ülkeye giriş yasağı kaldırılan Mustafa Gargınsu, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gargınsu, ‘Polisi Görevinden Men Etmek’, ‘Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak’, ‘Kanunsuz Bıçak Taşımak’, ‘İtale-i Lisan’, ‘Sarhoşluk’, ‘Rahatsızlık’, ‘Uygunsuz Tavır ve Hareket’ suçları ile ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlının 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vagon isimli işletme önünde nefesinde aşırı derecede alkol tesiri altında olduğu bir esnada, tasarrufunda henüz tespit edilemeyen ve kanunsuz olarak korkutmak maksadı ile taşımakta olduğu bıçağı, olay yerine gelen görevli polislere gösterdikten sonra görevli polislerin üzerlerine yürüyüp vurabilecek bir mesafede bıçağı üzerlerine doğru sallayarak ve küfür ederek itale-i lisanda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının rahatsızlık yapıp her iki elini yukarı aşağı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu aktardı. Polis, sonra adı edilen zanlının geldiğini ve zanlının Lefkoşa Adli Şube içerisinde kendisini ikaz eden polislere aldırış etmeyerek yüksek sesle bağırıp çağırmaya devam ettiği gerekçesi ile suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını, zanlının geçmişte yargılanıp, deport edildiğini ve 10 ay önce Bakanlar Kurulu kararıyla deportunun kaldırıldığını söyledi.

Polis, zanlının benzeri suçlardan sabıkaları olduğunu söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

