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"Benden boşanırsan önce seni, sona kendimi öldürürüm”

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Çukurova köyündeki evlerinde ayrılmak isteyen eşine, “Benden boşanırsan önce seni, sona kendimi öldürürüm” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra eşini darp eden Kader Dorukan tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı teminatla serbest bırakıldı

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"Benden boşanırsan önce seni, sona kendimi öldürürüm”
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Eşini darp ettiği, şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Kader Dorukan dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 05 Eylül 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Çukurova köyündeki evlerinde ayrılmak isteyen eşine, “Benden boşanırsan önce seni, sona kendimi öldürürüm” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra eşinin üzerine yürüyüp, darp ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederken, benzer sabıkası veya askıda davası olmayan zanlının davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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