Bayram acı haberle başladı

Ülkemiz bayram sabahına yine acı bir haberle başladı. Bugün günün ilk saatlerinde Lefkoşa - Dikmen Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa - Dikmen Anayolu 1-2’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Ahmet YILDIRIM, yönetimindeki FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet YILDIRIM ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 23 yaşıondaki Mustafa Coşkun KURUÇEŞME ve Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Mert Haluk DERİN Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Ancak FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20'de yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mustafa Coşkun KURUÇEŞME ve Mert Haluk DERİN yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar.