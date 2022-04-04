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Baykuş’un hayati tehlikesi var

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Lefkoşa'da 21 yaşındaki Abdelrahman Abdelrahman, yaya olarak yolda bulunan 41 yaşındaki Bekir Baykuş’a çarptı. Yaralanan Baykuş’un hayati tehlikesi bulunuyor

Baykuş’un hayati tehlikesi var
 
 
 
Lefkoşa’da önceki gece saatlerinde 21 yaşındaki Abdelrahman M. Abdelrahman adlı araç sürücüsü, yaya olarak yolda bulunan 41 yaşındaki Bekir Baykuş’a çarptı. Baykuş kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza önceki gece 23:00 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, 21 yaşındaki Abdelrahman M. Abdelrahman Abdelrahman Mazen Abdelrahman, yönetimindeki SL 344 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde süratli ve dikkatsiz seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik isimli işyeri önüne geldiğinde o esnada cadde üzerinde yolun sol kısmından sağ kısmına yaya olarak geçip yol ortasındaki refüj üzerine çıkıp ani olarak geri yola giriş yapan 41 yaşındaki Bekir Baykuş’a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Bekir Baykuş kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sağ elinde ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.. Kazanın ardından araç sürücüsü tutuklandı.
Lefkoşa'daki yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Dinçli, yaya Bekir Baykuş’un hayati tehlikesi olduğunu belirtti. Polis, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
 Zanlı, sınav haftasında olduğunu söyleyerek tutukluluk talebine itiraz etti.
 Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının itirazını reddedip,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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