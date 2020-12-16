Bavullarını toplayıp polise gitti

Ülkede beş buçuk yıldan beri izinsiz olarak ikamet eden Türkmenistanlı Umitjan Rozinbayev, ülkesine dönmek isteyince bavullarını toplayıp polisten yardım istedi



Ülkesine dönmek istediği için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek yardım isteyen Türkmenistan uyruklu UmitjanRozinbayev’in 22 Haziran 2015 tarihinden beri ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

“İzinsiz ikamet etmek” suçlaması ile tutuklanan zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis zanlının ihraç edilmesi için gerekli işlemleri başlatırken, mahkeme başlatılan soruşturma nedeni ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cafer Erenköylü mahkemede verdiği ifadesinde, 15 Aralık 2020 tarihinde saat 00.15 sıralarında Adli Şube’ye başvuran zanlı UmitjanRozinbayev’in ülkesine gitmek için polisten yardım talep ettiğini açıkladı. Zanlı hakkında yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 22 Haziran 2015 tarihinden beri ülkede izinsiz ikamet ettiğinin edildiğini belirten Erenköylü, zanlının ihraç edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Erenköylü zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

