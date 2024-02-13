Bavul hırsızı, beş ay sonra yakalandı

Havalimanı’nda, gelen yolcu bölümünde bir yolcunun valizinden kadın giyim eşyalarını çalan ve daha sonra adadan kaçan 24 yaşındaki Hilal Dağcı, beş ay sonra ülkeye gelince tutuklandı

KKTC Havalimanı’nda, gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu isminin baş harfleri M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan muhtelif kadın giyim eşyalarını çalan 24 yaşındaki Hilal Dağcı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan değeri henüz tespit edilemeyen muhtelif kadın giyim eşyalarını ve akademik öğrenci belgelerini çaldığını söyledi.

5 AY SONRA TUTUKLANDI

Polis, olayın 17 Ekim 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının kimlik tespiti yapılmadan önce ülkeden çıkış yaptığı için tutuklanamadığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

