Başkasına ait evi kiraladı

Lefkoşa’da kendisine ait olmayan bir evi başkasına kiraladığını söyleyip 18 bin TL dolandıran Mehmet Bulut tutuklandı. Zanlının geçmişte de şiddet tehdidi ve genel rahatsızlık suçlarından davası olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da 25 yaşındaki Mehmet Bulut’un gerçekte kendisine ait kiralık evi olmadığı halde, Lefkoşa’da bulunan evini kiralayacağı yönünde bir şahsa dolandırmak kastıyla beyanda bulunduktan sonra bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 18 bin TL nakit para temin ettiği tespit edildi.

Mehmet Bulut tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 19 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa'da sakin Mehmet Bulut’un kendisine ait kiralık ev olmadığı halde isminin baş harfleri S.N.K’yi dolandırmak kastıyla Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde 2-1 ev kiralayacağı konusunda anlaşıp, 18 bin TL nakit parayı A.A. isimli kullanıcının banka hesabına havale edilmesini sağlayarak sahte davranışla kredi temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 1 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığını, itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında şiddet kullanma tehdidi ve genel rahatsızlık suçlarından askıda davası olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



