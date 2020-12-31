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Başbakanlık ışıklarında korkutan kaza

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Başbakanlık ışıklarında korkutan kaza
Lefkoşa’da bugün sabahın ilk saatlerinde trafik ışıklarına riayet etmeyen sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 05.35 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde LF 138 plakalı kapalı kamyonet aracı Başbakanlık trafik ışıklarına doğru kullanan 34 yaşındaki Mehmet Edis trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsiz bir şekilde karşıya Selçuklu Caddesine geçmek için düz yoluna devam etmesi sonucu yaşandı.  Mehmet Edis’in Selçuklu Caddesi’ne geçmek istediği esnada sol taraftan Bedreddin Demirel Caddesi boyunca Güneydoğu istikametine doğru seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Ahmet Demir yönetimindeki RJ 423 plakalı çift kabin aracın sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan RJ 423 plakalı araç sürücüsü kaldırılmış olduğu LDH Acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmekte.
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