banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
14 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
19 0
 
71 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
22 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
30 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
286 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
157 0
banner460

Bariyerlere çarpıp takla attı

banner476

Bariyerlere çarpıp takla attı

Girne’de sakin 22 yaşındaki  Beril Erdoğan, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne anayolunun 6 -7'incı kilometreleri arasında, Girne'da sakin Beril Erdoğan’ın, yönetimindeki JT 868 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla attığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.