Bariyerlere çarpıp takla attı

Girne’de sakin 22 yaşındaki Beril Erdoğan, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne anayolunun 6 -7'incı kilometreleri arasında, Girne'da sakin Beril Erdoğan’ın, yönetimindeki JT 868 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla attığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.