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Barikatta "Dolunay Operasyonu”

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Polis, Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’nda Dolunay Operasyonu düzenledi, bir araçta 10 kilo hintkeneviri ve 50 gram kokain ele geçirildi

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Barikatta "Dolunay Operasyonu”

Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’nda dün sabah yapılan operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Dün saat 03.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “Dolunay Operasyonu” kapsamında sözkonusu sınır kapısından KKTC'ye geçiş yapan 53 yaşındaki isminin baş harfleri H.G.’nin kullanımındaki araçta arama yaptı.
Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki isminin baş harfleri C.G.’nin  bavulunda 10 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain bulundu.
Polis adı geçen şahısları tutukladı.
 
 
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