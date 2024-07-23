Bankadaki vurgunda üçüncü tutuklama

Güzelyurt'taki bir bankada milyonlarca liralık vurgunla ilgili tutuklanan şube müdürü Fehime Canbolat ile banka müşterisi Özkan Derya'nın ardından aynı bankada çalışan Buket Şaşmacıoğlu da tutuklandı. Üç zanlı teminatla serbest bırakıldı

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir bankada milyonlarca liralık vurgun meselesiyle ilgili şube müdürü Fehime Canbolat ile banka müşterisi Özkan Derya'nın ardından aynı bankada çalışan Buket Şaşmacıoğlu da tutuklandı.

Zanlılar dün sabah Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2021-2024 tarihleri arasında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak çalışan Fehime Canbolat'ın, Özkan Derya'ya ait çeklerin ödemesini sağlamak amacıyla bankanın ana kasasından temin ettiği paraları sahte banka ödeme emri düzenleyip, Derya’nın hesabına aktardığını söyledi.

Polis, Canbolat'ın böylelikle Özkan Derya'nın 6 milyon 298 bin 366 TL para temin etmesini sağladığını ifade etti.

Polis, Canbolat'ın, Derya'nın teşvikiyle banka kasasında oluşan açığı kapamak için banka müşterilerinin hesaplarına yatırmak için aldığı 1 milyon 244 bin 411 TL, 23 bin 805 Euro, 61 bin 793 sterlin ve 11 bin 526 doları müşteri hesaplarına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 5 Temmuz'da söz konusu bankada yetkili olan bir kişinin hesaplardaki açığı fark edip şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından 5'i müşteri olmak üzere toplam 15 kişiden ifade temin edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 18 Temmuz'da tutuklandığını,19 Temmuz'da mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu aynı bankada çalışan Buket Şaşmacıoğlu’nun suçla bağlantılı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Şaşmacıoğlu'nun, banka müdürü Fehime Canbolat'ın teşvikiyle banka müşterisi Özkan Derya'ya ait çeklerin ödenmesini sağlamak amacıyla, , Özkan Derya'nın eşi Aydın Derya'ya ait vadesiz mevduat hesabına para aktarımı yapıldığı yönünde kayıt düştüğünü açıkladı.

Polis, zanlının banka müşterilerinden aldığı nakit paraları müşteri hesaplarına yatırmayı ihmal edip, hesaplarda hile yaptığını, Özkan Derya'nın toplam 225 bin TL ve 2 bin 900 dolar parayı sahtekarlıkla temin etmesine olanak sağladığını dile getirdi.

Polis, zanlının 21 Temmuz'da meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini, ardından da tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, Canbolat ile Derya'nın 100'er bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, Şaşmacıoğlu'nun ise 50 bin TL nakdi, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, ayrıca tüm zanlıların haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

