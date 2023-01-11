Baltalarla ev bastılar

Haspolat’ta iki kişi, kira depozitosu konusunda kendileri ile görüşmeye gelen 23 yaşındaki Chukwudı Oliver Nwauuıs'ye ellerindeki baltaları gösterdi. Korkup balkondan 11 metre yükseklikten atlayan Nwauuıs yoğun bakımda

Haspolat’ta ev kirası üzerinden çıkan tartışmada baltalar çekildi, bir kişi 11 metrelik balkondan aşağıya atlayarak ağır yaralandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında, Haspolat'ta, İkinci Sokak üzerinde bulunan Belediye Evleri Apartmanlarında meydana geldi.

Bir daire içerisinde bulunan iki kişi, kira depozitosu konusunda kendileri ile görüşmeye gelen 23 yaşındaki Chukwudı Oliver Nwauuıs'yi korkutmak için ellerinde baltaları gösterdi ve Nwauuıs’in balkondan yaklaşık onbir metre yükseklikten atlamasını sebebiyet verdi.

Olayda ağır yaralanan Nwauuıs, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Söz konusu iki şahıs ise aranıyor.

