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Balıkçı Ali kalbine yenildi

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Balıkçı Ali kalbine yenildi
Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede gece bekçisi olarak çalışan 56 yaşındaki Ali Ortakçı önceki sabah saat 08.30 sıralarında ölü bulundu.
Ali Ortakçı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
"Balıkçı Ali" olarak bilinen Ali Ortakçı'nın ölümü, ailesi ve sevenlerini büyük acıya boğdu.
 
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