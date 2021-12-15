Bahçeciler’e üç gün tutukluluk





Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak iddia edilen Enver Bahçeciler, Türkiye’den adaya geldi ve göz altına alındı ve karantinaya götürülmesi nedeniyle dün gıyabında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, zanlının olay tarihinden önce olan 16.2.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC haricine çıkış yapıp, 13.12.2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve yasal olarak 5 gün karantina altında olması gerektiğinden aleyhindeki derdest emri gereği Alayköy Karakol hücrelerine yerleştirildiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC'ye yeni gelmesi ve bu karantina sürecinin de tamamlanabilmesi nedeniyle poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

