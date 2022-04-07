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Bagajdan mülteci çıktı

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Metahan’dan Güney’e geçmeye çalışan 27 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün aracını durduran Rum görevliler, aracın bagajında Bangladeş uyruklu bir kişiyi yakaladı

Bagajdan mülteci çıktı
 
Rum polisinin önceki gün, Metehan Geçiş Kapısı’nda 27 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü, arabasının bagajında Güney Kıbrıs’a mülteci geçirmeye çalıştığı iddiasıyla tutukladığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük Dairesi personelinin geçiş kapısında yaptığı kontrollerde, Kıbrıslı Türk’ün aracının bagajı içerisinde 28 yaşında Bangladeş uyruklu bir şahsın tespit edildiğini ve söz konusu şahsın pasaportunda yapılan kontrolde, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde ikamet izni veya giriş vizesi bulunmadığının belirlendiğini iddia etti.
Haberde, Kıbrıslı Türk’ün Bangladeş uyruklu şahıstan onu Güney Kıbrıs’a götürmek için para aldığını kabul ettiği öne sürülürken, her ikisinin de tutuklandığı belirtildi.
 
 
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