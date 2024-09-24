Bagajda kaçak ürünlerle geldi

Güney'den gelip KKTC'ye geçmeye çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin aracında kaçak et, balık ve çeşitli ürünler tespit edildi

Lefkoşa’da önceki gün Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda saat 10.30 sıralarında Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapan 43 yaşındaki Shahıd Mahmood Khalıd’ın kullanımındaki araçta, gümrük ve polis memurları tarafından kontrol yapıldı.

Kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak toplam 20 kg dana eti, 20 kg balık, 24 paket hardal yağı, 24 paket kahvaltılık gevrek, 48 paket zerdeçal tozu ve 24 chili biber tespit edildi.

Shahıd Mahmood Khalıd tutuklandı ve gümrüksüz mal tasarrufu suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde saat 10:35 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısında kullanımında bulunan ETM 018 Plakalı salon aracı ile Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçiş yaptığı sırada görevli gümrük ve polis memurları tarafından aracında yapılan kontrolde aracın bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş ithali yasak 20 kg dana eti, 20kg Rohu, 20 kg pangas cinsi balık, yetkili makamdan izin almaksızın 24 adet 500 ml Hardal Yağı, 300gr 24 adet kahvaltılık gevrek, 250 gr 48 adet Zerdeçal tozu, 24 adet Chili Biber tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte suçüstü gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının Pakistan uyruklu olup aynı zamanda KKTC vatandaşı olduğunu, 19 yıldır KKTC'de yaşadığını evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.