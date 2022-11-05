Bafra’da ters şeride giren araç taksiyle çarpıştı: 2 can kaybı

Ülkede bugün trafik kazalarında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi





Bafra’da ters şeride giren araç karşıdan gelen taksiyle çarpıştı. Araç sürücüsü Oğuzhan Karaaslan ve yolcu Muhammet Oktay Örtlek yaşamını kaybetti. Taksi sürücüsü Yusuf Aygün ile yolcu İbrahim Çelik yaralandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, ölümle neticelenen kaza, saat 19.30 sıralarında Bafra oteller bölgesinde oldu.



Oğuzhan Karaaslan (E-29) yönetimindeki JE 326 plakalı araç, Nuhun Gemisi Otel istikametinden ters şeride girerek Kaya Artemis Otel Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, karşıdan kendi şeridinde Nuhun Gemisi Otel istikametine doğru seyreden Yusuf Aygün (E-31) yönetimindeki THC 620 plakalı araçla, önünü tıkaması sonucu çarpıştı.



Kaza sonucu JE 326 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Karaaslan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Oktay Örtlek (E-27) kaza yerinde yaşamlarını yitirdi.



Kazada yaralanan THC 620 plakalı taksi sürücüsü Yusuf Aygün ile JE 326 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çelik’in (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.



-Bir günde 3’üncü ölüm…



Akşam saatlerindeki bu kazayla ülkede bugün meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.



Öğle saatlerinde Girne-Değirmenlik dağ yolundaki kazada, beton mikseri sürücüsü 54 yaşındaki Mustafa Karaca da hayatını kaybetmişti.