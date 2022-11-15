Bafra bölgesinde deniz içerisinde ceset bulundu

Bafra oteller bölgesinde kıyıdan 24 metre içeride kayalıklar üzerinde ceset bulundu.

Polisin verdiği bilgiye 15.11.2022 tarihinde, saat 14:40 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, sahilden 24 metre içeride kayalıklar uzerinde deniz seviyesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur.

Yapılan ileri soruşturmada cansız bedenin Yeşilköy'de sakin Mehmet YAMAN (E-27) olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.