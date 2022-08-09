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Babadan sonra oğlu da tutuklandı

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Ülkemize bir hafta içinde 2 milyon Euro’ya yakın para getirmesi üzerine önceki gün tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin ardından oğlunun da 150.000 Euro'yu 10 kez (toplam 1.5 milyon Euro) ülkeye getirdiği tespit edildi

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Babadan sonra oğlu da tutuklandı

Ülkemize bir hafta içinde 2 milyon Euro’ya yakın para getirmesi üzerine önceki gün tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin ardından aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi da havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında KKTC Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan 28 yaşındaki Selim Tayşi’nin "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" 60 yaşındaki babası Selim Tayşi’nin istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez KKTC Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ye toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti.
Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve zanlının mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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