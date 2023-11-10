Baba ve oğul arasındaki tartışma kanlı bitti

Lefkoşa'da bugün saat 11.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde bir apartman önünde baba ve oğluları arasında başlayan tartışma kanlı bitti.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısmıda, aralarında yaşanan tartışma sonucu S.O.(E-47) ve O.O.(E-25) bir taraf olup, A.O.(E-20)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettikleri sırada, S.O. ve O.O. kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları bıçaklar ile A.O.’yu göğüs kısmından yaraladılar.

A.O. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, S.O. ve O.O. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.